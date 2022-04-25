Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

25.04.2022 12:23
Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlünün, İstanbul'dan Gerze ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda araçta yakalanan kişinin, daha önce karıştığı olaylardan dolayı 49 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şantaj suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Suç Araştırma Timi, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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