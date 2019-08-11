Sinop'ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde ticari taksinin yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ticari taksinin yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ferhat Yüksel idaresindeki 57 T 5010 plakalı ticari taksi, ilçeye bağlı Güzelkent köyünden Taşgüney köyüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Şarampole uçan araç, ağaçların arasına sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun çalışma sonucu insan koridoru kurularak yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar Ferhat Yüksel, Emre Çetin, Burak Yücel ve Ceyda Yücel ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı

7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu

Havasız kalan kurbanlık, telef olmasın diye cadde ortasında kesildi