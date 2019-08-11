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Sinop'ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldı

1 saat önce

Sinop'ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldıSİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde ticari taksinin yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldı
SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde ticari taksinin yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Yüksel idaresindeki 57 T 5010 plakalı ticari taksi, ilçeye bağlı Güzelkent köyünden Taşgüney köyüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Şarampole uçan araç, ağaçların arasına sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun çalışma sonucu insan koridoru kurularak yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar Ferhat Yüksel, Emre Çetin, Burak Yücel ve Ceyda Yücel ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
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