Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Şehitler Anıldı

Sinop'ta Şehitler Anıldı

1 saat önce

Sinop İl Müftülüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi.

Sinop'ta Şehitler Anıldı, System.String[]
Sinop İl Müftülüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi.

Alaeddin Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehitler için dua edilerek vatandaşlara ikram da bulunuldu. Programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Çanakkale, Sinop, Güncel
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