Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Babaçay köyünde arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Babaçay köyünde arama çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yaklaşık 40 evin sel sularına kapıldığı Babaçay köyünde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kayıp ihbarı yapılan vatandaşları arama çalışmalarına devam ediliyor. Çay içerisinde ve yıkılan evlerin enkazlarında arama yapan ekiplere köy sakinleri de destek veriyor. Selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı köyde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de köyde hasarlı evlerde çalışma yürütüyor.

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