Sinop'ta selde anneleri kaybolan köpek yavrularına çocuklar sahip çıktı - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde selde kaybolan köpeğin 3 yavrusuna 3 çocuk bakıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde anneleri kaybolan köpeğin yavrularını, ilçede yaşayan ve arkadaş olan 11 yaşındaki Ali Turan ve Fırat Özgen ile 15 yaşındaki Şevket Duru besliyor.

Şevket Duru, AA muhabirine, anneleri selde kaybolan 3 yavruyu gördüklerini, onlara sokakta kulübe yaptıklarını söyledi.

Yavrulara 9 günden bu yana baktıklarını belirten Duru, "Gezerken inşaatta ağlıyorlardı. Abiler kurtarmışlar. Biz de 9 günden beri besliyoruz. Bir köpek de onları emziriyor. Biz onlarla oynuyoruz." dedi.

Ali Turan ise yavruları veterinere de götürdüklerini, onları çok sevdiklerini ifade etti.