Son dakika haber... Selden 20 köpeği kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde içme suyu inşaatı şantiyesinde çalışan Kubilay Bıyıkoğlu, bakımını üstlendiklerinin yanı sıra sokak köpeklerini de sel sularından kurtarabildiği için mutlu.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine baktığı köpeklerle çalıştığı yerde yakalanan Bıyıkoğlu, zor şartlara rağmen hayvanlarını terk etmedi.

Yavrularla beraber 20 köpeği sel sularından kurtarmayı başaran Bıyıkoğlu, AA muhabirine, selin ardından bir süre daha baktığı köpeklerin bazılarını şantiye yıkıldığı için sosyal medya üzerinden sahiplendirdiğini söyledi.

Köpeklerin tamamını Ankara'ya göndereceklerini belirten Bıyıkoğlu, hepsinin bir hikayesi olduğunu vurguladı.

Bıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Anne ve beş yavrusu sel sonrası mahsur kalmıştı. Elime bir sepet alarak boğazımıza kadar suya girdik. Önce onları kurtararak güvenli bir yere aldık. Sonra diğer köpekleri kurtarmaya başladık. Sadece bunlar değil, selin ardından çevreden gelen, buraya sığınan köpekler de oldu. Onların bakımlarını yaptık yine. 10 gündür onlar için şantiyede yattım. Hiçbirine zarar gelsin istemedim."

Avukat Mehmet Akça'nın sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını anlatan Bıyıkoğlu, "Maya adında bir köpek bakımevi var. Buraya ekip gönderdi sağ olsun. Şimdi bu yavrucakları oraya güvenli ellere gönderiyoruz." dedi.