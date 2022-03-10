Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan iki kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan iki kişi yakalandı

10.03.2022 11:55
Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan iki kişi yakalandı

Sinop'ta üzerinden uyuşturucu sentetik ecza hap bulunan iki kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Sinop'ta üzerinden uyuşturucu sentetik ecza hap bulunan iki kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu yakalanan iki şahsın üzerinden 5 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyet güçlerince yakalanan şahısların hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Çeşitli tıbbi hastalıkların tedavisinde reçeteli ve uygun dozlarda kullanılması gerektiği bilinen bazı tür ilaçların, doz aşımında keyif veren ya da sakinleştirici etkiler yaşattığı, bu nedenle kötüye kullanımında bağımlılığa kadar giden sonuçlara yol açtığı biliniyor. - SİNOP

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı (2) GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı (2)

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan iki kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan iki kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement