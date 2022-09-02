Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

02.09.2022 17:18
Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde dalga nedeniyle akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde dalga nedeniyle akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, 16.00 sıralarında Kumkapı Plajı'nda meydana geldi. Denizde esen rüzgarın dalgalar oluşturmasıyla yaşı küçük bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Kısa sürede sudan çıkartılan çocuğa olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye gelen dalgıç polisler dalgaların tehlike oluşturması nedeniyle denizdeki vatandaşları uyararak sudan çıkarttı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti Sinop'un bir aylık asayiş raporu Sinop'un bir aylık asayiş raporu
Kaynak: İHA

Kumkapı, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:28:52. #1.12#
SON DAKİKA: Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement