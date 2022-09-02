Olay, 16.00 sıralarında Kumkapı Plajı'nda meydana geldi. Denizde esen rüzgarın dalgalar oluşturmasıyla yaşı küçük bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Kısa sürede sudan çıkartılan çocuğa olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye gelen dalgıç polisler dalgaların tehlike oluşturması nedeniyle denizdeki vatandaşları uyararak sudan çıkarttı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kumkapı, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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