Sinop'ta alevlerin sardığı pikap itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Sinop'ta alevlerin sardığı pikap itfaiye ekiplerince söndürüldü

20.09.2022 14:54

Sinop'ta seyir halindeki bir pikapta başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop'ta seyir halindeki bir pikapta başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop Boyabat kara yolu Dranaz mevkisinde, C.E'nin kullandığı seyir halindeki pikabın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün yol kenarına çektiği aracı kısa sürede alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta alevlerin sardığı pikap itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta alevlerin sardığı pikap itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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