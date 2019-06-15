Son Dakika Haberleri: Sinop'ta sıcaktan bunalınca otele giren inek ilgi çekti
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta sıcaktan bunalınca otele giren inek ilgi çekti

1 saat önce

Sinop'ta bahçede otlarken otelin lobisine giren inek ilgi odağı oldu.

Sinop'ta sıcaktan bunalınca otele giren inek ilgi çekti, System.String[]
Sinop'ta bahçede otlarken otelin lobisine giren inek ilgi odağı oldu.
Karakum mevkisinde otlaması için bahçeye salınan inek, bir süre sonra sıcaktan bunalarak bahçeye yakın bölgedeki bir otelin ön kapısına geldi.
Otelin önündeki vatandaşların bakışları arasında kapıya yönelen inek, dönen kapı olması nedeniyle bir süre burada bekledi.
Daha sonra kapıdan geçerek otelin içine giren ve lobi bölümünde kısa süre dolaşan inek otel görevlilerince fark edilerek dışarı çıkarıldı.
İlgi odağı olan ineğin otele girmesi, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
Otel görevlileri bölgede çok sayıda inek olmasından dolayı zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını, bazı ineklerin gözden kaçarak otele kadar girdiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:56 Kaynak: AA
Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Dedemizden kaldı" deyip turistik yolu kapattılar! Sinop'ta imar planları iptal edildi, tüm inşaatlar durdu Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:15:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta sıcaktan bunalınca otele giren inek ilgi çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]