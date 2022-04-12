Sinop'ta şiddetli fırtına deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sinop'ta şiddetli fırtına deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi

12.04.2022 11:12
Sinop'ta şiddetli fırtına deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi

Sinop'ta, şiddetli rüzgar deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi.

Sinop'ta, şiddetli rüzgar deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi.

Bölgede saatteki hızı 50 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler kentin doğal limanına sığındı.

Dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken 20'ye yakın gemi, kentin doğal limanına demirleyerek burada beklemeye başladı.

Şiddetli rüzgar kentteki balık avcılığını da olumsuz yönde etkiledi.

Meteorolojik uyarıların ardından balıkçılar denize açılamadı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, şiddetli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkati olmaları istendi. ???????

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Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta şiddetli fırtına deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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