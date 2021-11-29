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Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı

29.11.2021 18:49
Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, gün boyu etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle üzerine kamelya devrilen iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, gün boyu etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle üzerine kamelya devrilen iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki banklarda oturan Resul Kaya ve İsa Şentürk'ün üzerine, şiddetli fırtınanın etkisiyle kamelya devrildi.

Kamelya devrilmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. - SİNOP

Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı
Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı
Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı

15 Temmuz, Türkeli, Fırtına, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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