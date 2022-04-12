Sinop'ta şiddetli fırtınada çilek serası yıkıldı - Son Dakika
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Sinop'ta şiddetli fırtınada çilek serası yıkıldı

12.04.2022 15:56
Sinop'ta şiddetli fırtınada çilek serası yıkıldı

Sinop'ta fırtına şeklinde esen kuvvetli rüzgar çilek serasını uçurdu, bir evde de baca yangınına neden oldu.

Sinop'ta fırtına şeklinde esen kuvvetli rüzgar çilek serasını uçurdu, bir evde de baca yangınına neden oldu.

Sinop'ta etkili olan fırtına nedeniyle Osmaniye köyü Tosunbey Mahallesi'nde Merhum Kazım Yılmazer'e ait evde baca yangını meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, çıkan yangın Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Çilek serasında 400 binlik zarar oluştu

Mertoğlu köyünde Ümit Çekirdek'e ait çilek seraları da fırtınadan zarar gördü. Şiddetli fırtına nedeniyle seraların naylonları yerinden söküldü. Kurduğu serada topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiren çiftçi Ümit Çekirdek, yaptığı konuşmada fırtınanın aniden bastırdığını ve seraları kontrol edemediklerini belirterek ifade ederek, "Fırtınadan dolayı zararımız büyük. Hasar ağır. 10 gün önce seramızın naylonlarını yenilemiştik. Bir dönümlük yerimiz hasar gördü. Zararımız 400 bin TL" dedi. - SİNOP

Sinop'ta şiddetli fırtınada çilek serası yıkıldı
Sinop'ta şiddetli fırtınada çilek serası yıkıldı
Sinop'ta şiddetli fırtınada çilek serası yıkıldı

YORUMLAR
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Osmaniye, Fırtına, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta şiddetli fırtınada çilek serası yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta şiddetli fırtınada çilek serası yıkıldı - Son Dakika
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