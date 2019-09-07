Son Dakika Haberleri: Sinop'ta şiddetli yağış
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Sinop'ta şiddetli yağış

1 saat önce

Sinop'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sinop'ta şiddetli yağış, System.String[]

Sinop'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte etkisini gösteren yağış, trafikte zaman zaman aksamalara yol açarken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Özellikle Gelincik Mahallesi mevkisinde etkili olan yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sinop Belediyesi ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yürütürken, emniyet ekipleri de trafikte oluşan aksamalara müdahale etti.


Bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile ev ve iş yerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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