Sinop'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Sinop'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

6 saat önce

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle Gerze ilçesindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sinop'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, System.String[]

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle Gerze ilçesindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.


Kent genelinde etkili olan yağış, Gerze ilçesinde taşkına neden oldu.


Özellikle Cumhuriyet ve Çarşı mahallerindeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddelerde de hasar oluştu.


Belediye Başkanı Cevat Şensoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, su taşkınları sebebiyle zarar gören bölgelere ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi.


İlçede metrekareye 17 kilogram yağış düştüğünü bildiren Şensoy, "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için ekiplerimiz yoğun çalışma yürütüyor. Yaraları birlikte saracağız. Bir vatandaşımızın evinde zarar büyük gözüküyor. Gerekli işlemleri yapmaya başladık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Cevat Şensoy, hasar tespit çalışmalarının kaymakamlık ile koordineli şekilde yürütüldüğünü de kaydetti.

Cevat Şensoy, Gerze, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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