Sinop'ta Şiddetli Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı - Son Dakika
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Sinop'ta Şiddetli Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı

05.06.2023 12:00

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı. Erfelek ilçesi havzasında bulunan tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı ve bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı. Bölgeden geçen derenin de debisi yağış sebebiyle yükseldi.

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Erfelek ilçesi havzasında bulunan tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı.

Taşkın nedeniyle bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı.

Seradaki bir otomobil ile diğer cihazlarda büyük çapta hasar oluştu.

Aynı bölgedeki çeltik tarlalarında da bir metreye yakın su birikintileri oluştu.

Bölgeden geçen derenin de debisi yağış sebebiyle yükseldi.

Kaynak: AA
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Erfelek, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Şiddetli Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta Şiddetli Yağış Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı - Son Dakika
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