Son Dakika Haberleri: Sinop'ta "Sigarayı Atın Hayatı Tadın" Projesi

Sinop'ta "Sigarayı Atın Hayatı Tadın" Projesi

41 dakika önce

Sinop'ta hayata geçirilen "Sigarayı Atın Hayatı Tadın" projesi kapsamında, sigaranın zararlarının anlatıldığı bilgilendirme paneli düzenlendi.

Sinop'ta
Sinop'ta hayata geçirilen "Sigarayı Atın Hayatı Tadın" projesi kapsamında, sigaranın zararlarının anlatıldığı bilgilendirme paneli düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi önderliğinde hazırlanan ve diğer ilgili kurumlarca desteklenen proje çerçevesinde Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen panelde katılımcılara sigaranın zararları hakkında bilgiler verildi.

KETEM aracılığıyla sigarayı bırakan kişilerin hayatlarından kesitlerin görüntülerle anlatıldığı panele, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş ile kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Panel sonunda öğrencilere sigaranın zararlarının anlatıldığı broşür dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Güncel
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