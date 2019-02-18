Sinop'ta "Sigarayı Atın Hayatı Tadın" Projesi
41 dakika önce
Sinop'ta hayata geçirilen "Sigarayı Atın Hayatı Tadın" projesi kapsamında, sigaranın zararlarının anlatıldığı bilgilendirme paneli düzenlendi.
Sinop
'ta hayata geçirilen "Sigarayı Atın Hayatı Tadın" projesi kapsamında, sigaranın zararlarının anlatıldığı bilgilendirme paneli düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şubesi önderliğinde hazırlanan ve diğer ilgili kurumlarca desteklenen proje çerçevesinde Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen panelde katılımcılara sigaranın zararları hakkında bilgiler verildi.
KETEM aracılığıyla sigarayı bırakan kişilerin hayatlarından kesitlerin görüntülerle anlatıldığı panele, Sinop Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma
Komutanı Albay Halil Altınbaş ile kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.
Panel sonunda öğrencilere sigaranın zararlarının anlatıldığı broşür dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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