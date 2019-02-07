Sinop'ta Sigarayla Mücadele

Sinop Toplum Sağlık Merkezi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde stant kurdu.

Sinop Toplum Sağlık Merkezi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde stant kurdu.



Açılan stantlarda sigaranın zararları hakkında vatandaşlara bilgi verilerek sigarayı bırakma yolları anlatıldı.



Dr. Hatice Demir, sigaranın dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin erken ölümüne sebep olduğuna işaret etti.



Stantlarda sigara içenlerin karbonmonoksit değerlerinin de ölçüldüğünü söyleyen Demir, "Karbonmonoksitin değeri sigara içmeyenlerde 0-3 arası, sigara içenlerde bu değer giderek yükseliyor. Yapılan ölçümlerde en yüksek gördüğümüz karbonmonoksit değeri 19 civarında. Tütün içenlerde bu değer 30'lara kadar çıkabiliyor. Dumansız havaya destek sağlamayı ve sigara tüketimini azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

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