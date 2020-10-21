Sinop'ta silahla vurulan sokak köpeğinin bacağı kesildi (2) - Son Dakika

MAHALLELİ, SALDIRGANIN BULUNMASINI İSTİYOR

Sinop'ta, sol arka bacağı kesilmek durumunda kalınan köpeği silahla vuran kişi ya da kişileri yakalamak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Köpeği yaralı bulan mahalleliden Cevriye İri (38), "Köpeğin sol arka ayağında ceviz büyüklüğünde yara vardı. Biz böcek ısırdı, diye düşündük. İlerleyen zamanlarda köpeğin bacağında kemik dışarı çıktı. Öyle olunca köpeğe araba çarptı, zannettik. Belediyeye haber verdik, yetkililer geldi, köpeği aldı ve ameliyat oldu. Meğer köpeğe silahla ateş atılmış. Daha önce mahallemizde böyle bir olay olmadı. Ancak bir ara zehirleme gibi olaylar oldu, köpekler ölüyordu. Bu kişilerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

'SİLAHLA VURULDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Yaralı köpeği belediyeye bildiren Hasan İri (59) de "Köpeğin tüfekle vurulduğunu bilmiyorduk. Biz o köpeğe burada bakıyorduk ve yemek veriyorduk. Köpek bir ara kayboldu. Kaybolduktan birkaç gün sonra geri geldi. Sol ayağında sıkıntı vardı. Biz herhalde araba vurmuş, diye düşündük. İşte ondan sonra da gereken yerlere bilgi verdik. Sonra belediye geldi ve köpeği aldı. Köpeğin ayağından kurşun çıkmış. Köpeğe zarar verenlerin en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.