Sinop'ta silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sinop'ta, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinop- Samsun kara yolu Yamacık köyü İdemli mevkisinde Y.K'nin ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.