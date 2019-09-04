Son Dakika Haberleri: Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

8 saat önce

SİNOP'ta aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen Gülşah Karaduman (32) hayatını kaybetti.

Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

SİNOP'ta aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen Gülşah Karaduman (32) hayatını kaybetti. Silahlı kavgaya karışan 1'i çocuk, 6 kişi de yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Aşıklar Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Ç. (33) önceden arasında husumet bulunan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Ç. ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra yoldan geçen Gülşah Karaduman, F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yanı sıra, Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Gülşah Karaduman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olaydan hemen sonra çekilen görüntüler (cep telefonu)
Olay yeri detayları
Detaylar
Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/ SİNOP,


Polis, kavga, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:42 Kaynak: DHA
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