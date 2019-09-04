Son Dakika Haberleri: Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

3 saat önce

Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 6 kişi yaralandı.

Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 6 kişi yaralandı.

Barış Can Ö. ile Görkem C. arasında kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda her iki taraf da birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etti. Açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Gülşah K. (32), F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralandı.


Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 çocuk annesi Gülşah K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde incelemede bulundu.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Görkem C, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Gülşah K'nin cenazesi, yakınları tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Dibekli köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, köy kabristanlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Gülşah K'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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