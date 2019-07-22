Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
53 dakika önce
Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:57 Kaynak: AA
'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
'de Özkan Ö. ile Hakan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Hakan Y, Özkan Ö'yü tüfekle ateş ederek yaraladı.
Özkan Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlı Hakan Y. ise bir süre sonra emniyet güçlerine teslim oldu.
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