Son Dakika Haberleri: Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
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Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı

53 dakika önce

Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Özkan Ö. ile Hakan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Hakan Y, Özkan Ö'yü tüfekle ateş ederek yaraladı.
Özkan Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlı Hakan Y. ise bir süre sonra emniyet güçlerine teslim oldu.
Yeni Mahalle, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:57 Kaynak: AA
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