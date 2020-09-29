Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akliman mevkisinde arkadaşlarıyla yol kenarında sohbet eden Recep E. (53) ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Recep E, tabancayla vurularak yaralandı.

Recep E. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıklarına göre 2 kişi oldukları ve araçla kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.