Son Dakika Haberleri: Sinop'ta silajlık mısır hasadına başlandı
Son Dakika Yerel Sinop'ta silajlık mısır hasadına başlandı

Sinop'ta silajlık mısır hasadına başlandı

1 saat önce

Sinop'ta silajlık mısır hasadına başlandıSİNOP - Sinop'ta alternatif yem bitkisi olarak ekilen silajlık mısır hasadına başlandı.

Sinop'ta silajlık mısır hasadına başlandı

SİNOP - Sinop'ta alternatif yem bitkisi olarak ekilen silajlık mısır hasadına başlandı.

Sinop'un Çelen köyünde 7 dönümlük araziye ekilen silajlık mısır hasadından yaklaşık 5 ton ürün elde edildiği bildirildi.

Silajlık mısırın, diğer yem çeşitlerine göre daha besleyici ve daha ucuz olduğunu dile getiren çitçi İsmail Bostan, "Bu arazi üzerinde silaj yapıyoruz. Traktör ile mısır toplayıp traktörün arkasına takılı olan römorkla silaj yapıyoruz. Bu sayede işlemler daha kolay oluyor. Gerçekleşen işlemden sonra nişambanın üzerine yere döküyoruz. Traktör ile çiğneyip örttükten sonra üzerine toprak atıyoruz ve işlem bitiyor. 40-45 gün sonra ise hayvanlara yedirilebiliyor" dedi.

Silajın süt sığırlarının önemli besin kaynağı olduğunu ve süt verimini artırdığını söyleyen çiftçi Mustafa Türkal, yaklaşık 50 dönümlük tarladan ortalama 5 ton mısır silajı hasat ettiklerini söyledi.

Silaj nedir

Yeşil ve su bakımından zengin yemlerin havasız ortamda fermantasyona uğratılarak (ekşitilerek) saklanmasına silolama, bu işlem sonucu elde edilen yeme de silo yemi veya silaj denir.

Sinop'ta silajlık mısır hasadına başlandı

Sinop, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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