Sinop'ta soğuktan etkilenen sokak hayvanları için kulübe - Son Dakika

Sinop'ta soğuktan etkilenen sokak hayvanları için kulübe

20.01.2021 15:15
Sinop'ta soğuktan etkilenen sokak hayvanları için kulübe, System.String[]

Sinop'ta üç gündür etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına kulübeler yerleştirildi.

Sinop'ta üç gündür etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına kulübeler yerleştirildi.

Sinop Belediyesi ile Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan kulübeler, belediye ekiplerince hayvanların yoğun olarak bulunduğu alanlara konuldu.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere, can dostlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Soğuk kış günlerinde dışarda kalan sokak hayvanı bulunmamasını arzuladıklarını dile getiren Ayhan, "Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyelerimiz ve Belediyemiz güzel bir çalışmaya imza attı. Kulübeler farklı noktalara yerleştirildi. Can dostlarımız sıcak bir yuvaya kavuştu." dedi.

Bu arada kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte ekiplerce çeşitli yerlere mama da bırakıldı.

Sokak Hayvanları, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta soğuktan etkilenen sokak hayvanları için kulübe - Son Dakika


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