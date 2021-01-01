Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, denetimler sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye para cezası uyguladı.

Sinop 'ta yılbaşı gecesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

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