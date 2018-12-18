Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Sokak Hayvanlarına Destek Kermesi

Sinop'ta Sokak Hayvanlarına Destek Kermesi

4 saat önce

Sinop'ta, Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Sinop'ta Sokak Hayvanlarına Destek Kermesi, System.String[]
Sinop'ta, Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Sakarya Caddesi'nde düzenlenen kermeste dernek üyesi kadınların yaptığı el işi ürünler satışa sunuluyor. Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İrem Ebru Kuru yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz kermesten elde edeceğimiz gelirle, sahipsiz hayvanlara öncelikle mama ve aşı almak gibi bir amacımız var. Ayrıca hastalanmaları durumunda tedavileri, ilaç masrafları ve kısırlaştırma gibi harcamalar da yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelirleri sahipsiz hayvanlara bağışlayacağız. Kermesimiz de el yapımı ürünler ve ikinci el ürünlerimiz var. Bize yardımcı olan hem bize bağışta bulunan hem de alışveriş yapan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim her zaman hayvanların beslenmeleri, barınmalarına halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Halkımızın desteklerini her zaman bekliyoruz" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:33 Kaynak: İHA

Sakarya, Sinop, Güncel
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