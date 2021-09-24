Sinop'ta solunum cihazı hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Sinop'ta solunum cihazı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinop Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde solunum cihazı ile bilgisayar ve 3 bavul çalındı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, otogar ve araçlardan temin edilen 40 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüpheli tespit edildi.

Türkeli ilçesinde olduğu belirlenen ve düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

Şüphelinin evindeki aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.