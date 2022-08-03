Sinop'ta bir haftada 309 kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Sinop'ta bir haftada 309 kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

03.08.2022 14:35
Sinop'ta bir haftada 309 kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

Sinop'ta son bir haftada 309 kişinin ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi.

Sinop'ta son bir haftada 309 kişinin ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Yalçın Atlı, yaptığı yazılı açıklamada, kentte görülen ishal vakalarıyla ilgili bilgi verdi.

Son bir haftada 309 kişinin ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu belirten Atlı, söz konusu şikayetlerle hastaneye başvuran kişi sayısının geçen yılın aynı dönemiyle uyum gösterdiğini vurguladı.

Atlı, vakaların arttığı dönemlerde akut gastroenterit (mide ve bağırsak iltihabı) tanısıyla hastaneye yatışı yapılan herhangi bir hasta bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastalar reçete edilerek ve acil servis müşahede tedavi edilerek taburcu edilmiştir.

Vaka sayılarının geçen senenin aynı dönemi ile uyumlu olduğu görülmüştür. İlimizde zaman zaman kritik sınır aşılmadan bir miktar vaka sayılarındaki yükselmenin nedeni turizm ve bayram ziyaretlerine bağlı dönemsel nüfus artışıdır."???????

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Kaynak: AA

Yalçın Atlı, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta bir haftada 309 kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta bir haftada 309 kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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