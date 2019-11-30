Son Dakika Haberleri: Sinop'ta "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı"
Son Dakika Güncel Sinop'ta 'Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı' - Son Dakika

Sinop'ta "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı"

6 saat önce

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünün halka sunduğu güvenlik hizmetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, polis-halk ilişkilerine olumlu katkı sağlamak amacıyla, huzurlu ve güvenli yaşamın sağlanması konusunda Huzur Toplantısı düzenledi.

Sinop'ta

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünün halka sunduğu güvenlik hizmetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, polis-halk ilişkilerine olumlu katkı sağlamak amacıyla, huzurlu ve güvenli yaşamın sağlanması konusunda Huzur Toplantısı düzenledi.


Polis-halk ilişkilerini ilerletmek amacıyla sorunları dinleme ve yerinde çözüm üretilmesi konusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Polis Merkezi Amirliği personeli, Mahalle Muhtarları ile Oda Başkanlarının katılımlarıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Sinop Şubesinde Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) gerçekleştirildi.


Düzenlenen toplantıda emniyet ekipleri, "yabancı şahıslar, günü birlik pansiyonlar, güvenli ısınma, alkol satışı, dolandırıcılık olayları, aile içi şiddet, trafik konuları, sahte çilingirler, uyuşturucu ve metruk binalar" konularında katılımcılar ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. - SİNOP

Polis, Huzur, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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