Son Dakika Haberleri: Sinop'ta sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası
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Sinop'ta sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası

12 dakika önce

Sinop'ta sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Sinop'ta sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Sinop'ta sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin çeşitli sosyal medya mecralarında açtıkları sahte hesaplar aracılığıyla kredi çekme sorunu yaşayan vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşlardan kredi sorunlarını çözecekleri bahanesiyle para talep eden D.A, I.A, Y. Ç. ve T.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan emniyet birimlerince yapılan araştırmada, zanlıların uyguladıkları yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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