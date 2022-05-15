Sinop'ta SS 6 Nolu Dolmuşçular Kooperatifi'nde başkanlık seçimi yapıldı - Son Dakika

Sinop'ta, SS 6 Nolu Dolmuşçular Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı.

Dolmuşçular Lokali'nde gerçekleştirilen seçimde 62 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 36'sını alan mevcut başkan Seyit Ali Çetin yeniden başkanlığa seçildi.

Diğer aday Salih Aykut Özyürek ise 26 oy aldı.

Çetin'in yönetim listesi, Serdar Karabulut, Murat Bozkurt, Ramazan Demiray, Muharrem Ekşi, Sabri Konukçu ve Metin Tuna'dan oluştu.

Çetin, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, dolmuşçuların sorunlarının çözümü noktasında ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.