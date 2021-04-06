Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

06.04.2021 16:12
Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu, System.String[]

Sinop'ta Eğitime Destek Platformu, bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinop'ta Eğitime Destek Platformu, bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinop Eğitime Destek Platformu öncülüğünde bazı STK'lar, bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan grup burada bir basın açıklaması yaptı.

Sinop Eğitime Destek Platformu Başkanı Hüseyin Konukçu burada yaptığı açıklamada, "Sinop'ta bulunan STK'lar olarak dün olduğu gibi bugün de millet iradesinin tecellisi olarak göreve gelmiş yöneticilerimizin yanındayız. Millet iradesini yok sayan her türlü oluşumu ve bildiriyi şiddetle kınıyoruz" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik vakfı (TÜGVA) Sinop İl Başkanı Yusuf Çakır milletin yanında, darbecilerin karşısında olunduğu belirterek, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bildirisine karşı, Sinop'ta faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları olarak bu açıklamayı yapmamız zaruri olmuştur. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklama, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığı açık bir şekilde ortaya koymuştur. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. 'Deniz kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu; 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö anlaşmasına' dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Millet iradesinin demokratik seçimler ile belirlendiği ülkelerde bu iradeyi 'cebir ve hile' ile aşağı düşürmeye çalışmak millete olan en büyük saygısızlık ve haksızlıktır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak milli iradeye yönelik herhangi bir zafiyet getirilmesinin önünü kapamıştır. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl STK'lara destek verdi. Daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sinop Adliyesi'ne yürüyerek bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu. - SİNOP

Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, Emekli, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
Son Dakika: Dışişleri'nden Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri'nden Çin'e Akşener ve Yavaş notası         
17:51
Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık         
17:32
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak         
16:40
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei