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Sinop'ta şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde asayiş uygulamasında şüpheli vatandaşın aracında 17 gram kenevir ve ruhsatsız silah ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sinop'ta şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde asayiş uygulamasında şüpheli vatandaşın aracında 17 gram kenevir ve ruhsatsız silah ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Boyabat Otogar Kavşağında yaptığı asayiş uygulamasında durdurulan 57 plakalı araç sürücüsü Ş.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Araçta yapılan aramada koltukların arasına saklanmış şeffaf poşet içerisinde 17.33 gram dişi Hint keneviri ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Şahsın evindeki saksıda ekili 33 adet, bahçesinde 8 adet dişi Hint keneviri, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şahsa ait iş yerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polisteki sorgulaması tamamlanan Ş.E., çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:23 Kaynak: İHA
Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
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