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Sinop'ta şüpheli ölüm

1 saat önce

Sinop'ta şüpheli ölümSİNOP - Sinop'ta yabancı uyruklu bir kadın, çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

Sinop'ta şüpheli ölüm

SİNOP - Sinop'ta yabancı uyruklu bir kadın, çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

Sinop'un Akliman mevkiinde bir pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiruisimli kadın, akşam 00: 00 sıralarında çalıştığı pansiyondaki kaldığı odasında ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde kadının herhangi bir yaralanmasının olmadığı, kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor. Asıl ölüm sebebinin, yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği belirtildi. Genç kadının cesedi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'ta şüpheli ölüm

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
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