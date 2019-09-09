Son Dakika Haberleri: Sinop'ta şüpheli orman yangını
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Sinop'ta şüpheli orman yangını

10 dakika önce

Sinop'un Dikmen ilçesi Kerim köyü Ahmetoğlu Mahallesi mevkisinde yine aynı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı.

Sinop'ta şüpheli orman yangını, System.String[]

Sinop'un Dikmen ilçesi Kerim köyü Ahmetoğlu Mahallesi mevkisinde yine aynı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı.


01 Eylül Pazar günü Dikmen ilçesi Kerim köyünde dört farklı noktadaki yangın girişiminin ardından şimdi de yine aynı yerde, aynı noktada orman yangını çıktı. 08 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde başlayan orman yangını, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.


Konuyla alakalı Gerze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - SİNOP

Dikmen, Eylül, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:44 Kaynak: İHA
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