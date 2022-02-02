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Sinop'ta tabancayla kazaen vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta tabancayla kazaen vurulan kişi yaralandı

02.02.2022 23:35
Sinop'ta tabancayla kazaen vurulan kişi yaralandı

Sinop'ta bir iş yerinde arkadaşı tarafından kazara vurulan kişi yaralandı.

Sinop'ta bir iş yerinde arkadaşı tarafından kazara vurulan kişi yaralandı.

Gazi Caddesi'nde yer alan bir iş yerinde Mertcan D. ile arkadaşı Cemil R. tabancayla oynadıkları sırada silah ateş aldı.

Mertcan D'nin karnından yaralandığını gören arkadaşı Cemil R. sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Mertcan D. ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cemil R, Emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Bu arada tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. ???????

Sinop'ta tabancayla kazaen vurulan kişi yaralandı

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Silah, Sinop, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta tabancayla kazaen vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta tabancayla kazaen vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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