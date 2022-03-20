Sinop'ta tabancayla yaralanan muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralanan köy muhtarı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çaylıoğlu köyünde Cemal Y. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan köy muhtarı Nizamettin Akın, tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınlarınca hastane morgundan alınan Akın'ın cenazesi, köy kabristanlığında toprağa verildi.

Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde 13 Mart'ta muhtar Nizamettin Akın ile köy sakini Cemal Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda tabancayla boyun bölgesinden vurulan Akın ağır yaralanmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cemal Y. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.