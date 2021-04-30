Sinop'ta tam kapanmada ilk cuma cami avlusu doldu taştı - Son Dakika

Vatandaşlar tam kapanmada camilerin açık olmasında ötürü mutlu olduklarını belirtti. Cuma namazı kılmak için camiye gelme hakkı tanındığı için teşekkür ettiler. - SİNOP

Cuma vaktiyle birlikte Alaeddin cami içerisi ve avlusunda vatandaşlar saf tutmaya başladı. Birlikte imamın hutbesi dinlendi. Ardından imamın arkasında namaz eda edildi. Avlu ve içerisi kısıtlamadaki ilk cumada saf tutan vatandaşlarla doldu.

SİNOP (İHA) – Sinop 'ta 17 günlük tam kapanmadaki ilk cuma namazı fiziksel mesafe ve tedbirler eşliğinde gerçekleştirildi. Cami ve avlusu 1'er buçuk metre aralıklara saf tutan vatandaşlarla doldu taştı.

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