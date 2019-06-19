Son Dakika Haberleri: Sinop'ta tamamlana yeni hastane binası hizmete girdi
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Sinop'ta tamamlana yeni hastane binası hizmete girdi

36 dakika önce

Sinop'ta Sağlık Bakanlığınca yaptırılan yeni hastane binası, hizmet vermeye başladı.

Sinop'ta tamamlana yeni hastane binası hizmete girdi, System.String[]
Sinop'ta Sağlık Bakanlığınca yaptırılan yeni hastane binası, hizmet vermeye başladı.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, 300 yatak kapasiteli yeni hastane binasının hayırlı olmasını diledi.
Bu büyük hizmetin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Maviş, şunları kaydetti:
"Sağlık alanında çok önemli bir hizmet ilimize kazandırılmıştır. Yeni hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ülkemiz ve kentimiz adına hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:15 Kaynak: AA
AK Parti, Sinop, Güncel
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