Son Dakika Haberleri: Sinop'ta tarihi eser kaçakçığı zanlıları adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta tarihi eser kaçakçığı zanlıları adliyede

Sinop'ta tarihi eser kaçakçığı zanlıları adliyede

11 dakika önce

Sinop'ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2'si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

Sinop'ta tarihi eser kaçakçığı zanlıları adliyede, System.String[]

Sinop'ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2'si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.


Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, kepçe ve çeşitli kazı aletleri ile tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazılar esnasında 4 şüpheli suçüstü yakalandı.


Yakalanan 4 kişi, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Şahıslardan 2'si Erfelek jandarma ekiplerince Sinop Adliyesine sevk edildi. - SİNOP

Jandarma, Erfelek, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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