Son Dakika Haberleri: Sinop'ta tarım ve insan konulu fotoğraf sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta tarım ve insan konulu fotoğraf sergisi

3 saat önce

Sinop'ta "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Sinop'ta tarım ve insan konulu fotoğraf sergisi, System.String[]

Sinop'ta "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Gazi Caddesi Barış Manço Parkı içinde açılan sergide 60 fotoğraf yer aldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tam, burada yaptığı konuşmada, Bakanlıkça bu yıl serginin 10'uncusunun düzenlediğine dikkati çekerek, 6 farklı kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildiğini kaydetti.

Tam, bir sonraki yarışmanın temasının su olarak belirlendiğini ve 30 Eylül tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel: Salda Gölü Suudlara söz verilmiş
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde Eski Bakan Faruk Çelik, AK Parti'nin içindeki muhaliflerle ilgili konuştu: İktidardan muhalefet çıkar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta tarım ve insan konulu fotoğraf sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]