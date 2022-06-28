Sinop'ta taşkınların ardından dere ve ırmakların debileri düştü - Son Dakika
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Sinop'ta taşkınların ardından dere ve ırmakların debileri düştü

28.06.2022 20:41
Sinop'ta taşkınların ardından dere ve ırmakların debileri düştü

Sinop'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları, alınan tedbirler sayesinde küçük çapta hasarla atlatıldı.

Sinop'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları, alınan tedbirler sayesinde küçük çapta hasarla atlatıldı.

Kentte iki gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde su baskınlara neden oldu.

Yağış sebebiyle kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ve Sinop Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle bodrum katlara dolan su kısa sürede boşaltıldı.

Yağışın etkili olduğu Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise her iki ilçe merkezlerinden geçen ırmak ve derelerin debisi yükseldi. Devlet Su İşleri, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince alınan önlemler sayesinde Ayancık ilçesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Türkeli ilçesinde ise bazı güzergahlarda küçük çapta hasar oluştu.

Kentte meteorolojik uyarılar sonrası Valilik kararıyla üç köyde dere ve ırmak kenarlarına yakın bölgelerdeki evlerde ikamet eden vatandaşlar yurtlara yerleştirilmişti.

Yağışın etkisini yitirdiği kentte Ayancık ve Türkeli ilçe merkezilerinden geçen dere ve ırmakların da debilerinde azalma olduğu görüldü.

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Kaynak: AA

Türkeli, Ayancık, Sinop, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta taşkınların ardından dere ve ırmakların debileri düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta taşkınların ardından dere ve ırmakların debileri düştü - Son Dakika
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