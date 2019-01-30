Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Tek Katlı Ev Yandı: 1 Ölü

Sinop'ta Tek Katlı Ev Yandı: 1 Ölü

25 dakika önce

SİNOP'un Erfelek ilçesinde tek katlı bir ahşap evde çıkan yangında Hamit Karadeniz(66) yaşamını yitirdi.

Sinop'ta Tek Katlı Ev Yandı: 1 Ölü, System.String[]
SİNOP'un Erfelek ilçesinde tek katlı bir ahşap evde çıkan yangında Hamit Karadeniz(66) yaşamını yitirdi.  

Yangın, dün gece Erfelek ilçesi Balıfakı Köyü'nde meydana geldi. Hamit Karadeniz'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıtkı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak ev kısa sürede küle döndü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Hamit Karadeniz'in cansız bedenini buldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Erfelek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

Erfelek, Karadeniz, Güncel
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