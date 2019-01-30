Sinop'ta Tek Katlı Ev Yandı: 1 Ölü
25 dakika önce
SİNOP'un Erfelek ilçesinde tek katlı bir ahşap evde çıkan yangında Hamit Karadeniz(66) yaşamını yitirdi.
SİNOP'un Erfelek
ilçesinde tek katlı bir ahşap evde çıkan yangında Hamit Karadeniz(66) yaşamını yitirdi.
Yangın, dün gece Erfelek ilçesi Balıfakı Köyü'nde meydana geldi. Hamit Karadeniz'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıtkı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak ev kısa sürede küle döndü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Hamit Karadeniz'in cansız bedenini buldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Erfelek
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:20 Kaynak: DHA
Genç Kız, Kerç Boğazı'nda Ölen Nişanlısının Tabutunun Başından Bir An Olsun Ayrılmadı
Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu
Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz
"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın