Sinop'ta tek noktada bulunan trafik ışığını 22 sürücü ihlal etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta tek noktada bulunan trafik ışığını 22 sürücü ihlal etti - Son Dakika

Sinop'ta tek noktada bulunan trafik ışığını 22 sürücü ihlal etti

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan, balıkçılık ve turizmin ön plana çıktığı Sinop'ta, tek noktada bulunan trafik ışığını ihlalden 22 sürücüye ceza kesildi.

Sinop'ta tek noktada bulunan trafik ışığını 22 sürücü ihlal etti, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan, balıkçılık ve turizmin ön plana çıktığı Sinop'ta, tek noktada bulunan trafik ışığını ihlalden 22 sürücüye ceza kesildi.


Kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Sinop Devlet Hastanesinin yer aldığı Osmaniye Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta zaman zaman denetimler yapan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, nadir de olsa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Kaddafi Yiğit, "2019 yılı içinde biz 22 sürücümüze ışık ihlali yaptıkları için cezai işlem uyguladık. Yalnız dikkat çeken ayrıntı ihlaller daha çok yaz aylarında olmuş. Diğer aylarda ekiplerimiz sürekli uygulama yapıyor ancak ışık ihlali yok denecek kadar az. 2020 yılında umarız şehrimizde hiç kırmızı ışık ihlali yapan sürücümüz olmaz. Sürücülerimiz önce kendi can güvenliklerini düşünsünler. Ardından diğer vatandaşlarımızın can güvenlikleri ve milli ekonomimize verilen zararı göz önüne alsınlar. Kurallara uyalım hayatta kalalım" dedi. - SİNOP

Balıkçılık, Osmaniye, Türkiye, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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