Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.

Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.



Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. - SİNOP

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