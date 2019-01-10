Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

39 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.

Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Gerze, Sinop, 3. Sayfa
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