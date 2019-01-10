Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp
34 dakika önce
Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.
Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
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