Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

34 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.

Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesinin 1,5 mil açığında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Gerze, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt : Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, Ekipler Arama Kurtarma Çalışması Başlattı Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 13:55:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Tekne Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]