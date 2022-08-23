İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki otogarda bir kişinin cep telefonunun çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Erzincan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta telefon hırsızlığı yapan zanlı Erzincan'da yakalandı - Son Dakika

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